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عاجل - الحكومة توافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024

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أحمد جودة - القاهرة - وافقت الحكومة، اليوم، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة،  حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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