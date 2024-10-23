نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في الفيوم لإقامة مركز لتجميع الألبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.