نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطعتي أرض بالسويس لإنشاء مخازن صناعية للتعدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض التعدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.