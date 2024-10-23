نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تخصص أراضٍ لإقامة مشروعات قرى الظهير الصحراوي لدعم الأنشطة الاقتصادية في 4 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.