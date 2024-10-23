نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: قمة البريكس فرصة لدعم التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية المشاركة في أعمال قمة تجمع دول بريكس، وما تتضمنه من قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.

واستهل رئيس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارة الجديدة، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال قمة تجمع دول بريكس، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولي منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري.

وترأس رئيس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أهمية دور تجمع البريكس في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء، وذلك بالنظر لما يمثله حجم سكان دول التجمع، حيث يصل عدد سكان تلك الدول إلى نحو نصف سكان العالم، هذا فضلا عن استحواذه على 20% من حجم حركة التجارة العالمية.

وفى هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء بأهمية متابعة ملفات وأوجه التعاون المختلفة في إطار تجمع البريكس، وكذا بحث الفرص الاستثمارية والتعظيم من المقومات والميزات التنافسية التي من شأنها أن تسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة مع دول التجمع، وذلك بما يعزز من أهمية المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي المهم، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليه.

واتصالا بالشأن الخارجي، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا مع العديد من المسئولين الدوليين، وتم خلالها مناقشة واستعراض العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات للأوضاع والأحداث الإقليمية والدولية، وتداعياتها على المنطقة والعالم، منوها إلى ما أكد عليه فخامة الرئيس من رسائل مهمة خلال تلك الاجتماعات واللقاءات من أهمية العمل على وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا في مسارات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وانفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية، هذا إلى جانب بذل المزيد من الجهود لاستعادة الأمن والسلام بالإقليم ونزع فتيل التوتر به.

وعلى الصعيد المحلي، أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وما تضمنته مداخلات فخامته من رسائل مهمة، مؤكدًا في هذا السياق أن ما يتم تنفيذه خلال هذه المرحلة من مشروعات، وكذا ما يتم اطلاقه من مبادرات، إنما تستهدف في المقام الأول بناء الانسان المصري.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال حديثه، للإشارة إلى الزيارة التي قام بها مؤخرًا لمحافظة المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، والتي يتم تنفيذ جانب كبير منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية في التعرف على أي معوقات أو تحديات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك بهدف العمل على سرعة دفع معدلات إنجازها، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات.

كما لفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مجددًا الإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وأسعار السلع، وكذا وجود آلية ثابتة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن في الأسواق، هذا إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض السلع في مختلف انحاء الجمهورية، بما يسهم في اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين.