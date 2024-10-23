حياة كريمة تشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بجلسة حول التنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - شاركت مؤسسة “حياة كريمة” اليوم في جلسة بعنوان “حياة كريمة: وجهان لعملة التنمية المستدامة تنمية الإنسان وصحته النفسية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. جاءت هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي نظمته وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من القيادات والممثلين من القطاعين الحكومي والخاص.

مثّل الشركاء الرئيسيون في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الصحة والتنمية، منهم الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي، والدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، والدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي للمستحضرات الحيوية، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. كما شارك الدكتور عماد شاش، مدير عام مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوصول إلى السوق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير العام لشركة باير بالمملكة العربية السعودية.

مثّل مؤسسة “حياة كريمة” في الجلسة دكتورة هاله صلاح الدين، استشاري القطاع الطبي بالمؤسسة. وقد تمحورت النقاشات حول الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي في دعم مبادرات المؤسسة المختلفة، مع تركيز خاص على تقديم الرعاية لمرضى الأورام، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد المشاركون بالدور المتزايد الذي تلعبه مؤسسة “حياة كريمة” في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز صحة الإنسان في المجتمعات الريفية والمناطق النائية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة المصرية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات المستقبلية بين المؤسسة ومختلف الجهات الصحية من أجل توسيع نطاق الرعاية الصحية وتقديم خدمات أكثر شمولية للفئات المهمشة.

تأتي مشاركة “حياة كريمة” في هذا المؤتمر كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الرعاية الصحية والتنمية المجتمعية، مع التركيز على الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية كعناصر أساسية في بناء مجتمع متكامل ومزدهر.