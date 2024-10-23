سويلم يبحث مع ممثلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التنسيق المشترك ضمن حملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - الدكتور سويلم : أهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين

- حملة "على القد" تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث

- رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية للحملة ، ومشاركة وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ومنظمة اليونيسيف

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السادة ممثلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث اجراءات التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة فى إذاعة التنويهات التوعوية الخاصة بحملة التوعية "على القد" فى عدد من القنوات التلفزيونية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين ، مما سيسهم بشكل كبير فى نجاح حملة "على القد" و وصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين .

وقد أشار الدكتور سويلم الى أن هذه الحملة تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث خاصة فى ظل محدودية وثبات الموارد المائية ، بالتزامن مع الزيادة السكانية ، وهو ما يتطلب العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه للحفاظ عليها بما يضمن نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .

وأوضح الدكتور سويلم أن العديد من الجهات تشارك فى هذه الحملة وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، و رعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية .

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق حملة "على القد" يوم ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤ فى جلسة مخصصة لهذا الشأن ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ، والتى تضنت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من مؤسسة مصر الخير والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة ، وفى حضور السيد الدكتور/ علي جمعة رئيس مجلس امناء مصر الخير ، وكوكبه من السادة رؤساء تحرير المؤسسات الصحفيه و المثقفين والاعلامين وكبار الكتاب والسادة المؤثرين في المجتمع المصرى وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .