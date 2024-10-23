نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج: نشاط الرياح يؤثر على السواحل المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عدة محافظات ومدن مصرية نشاطًا متزايدًا في سرعات الرياح، ما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تفاصيل نشاط الرياح والمناطق المتأثرة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أن سرعات الرياح قد ازدادت بشكل ملحوظ على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية المطلة على البحر الأحمر.

ووصلت سرعة الرياح إلى 60 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق على البحرين الأحمر والمتوسط.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الأنشطة البحرية في ظل هذه الظروف، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ولفتت الهيئة إلى أن نشاط الرياح الشمالية الشرقية يعمل على تلطيف الأجواء خلال اليوم، إلا أن سرعتها تزداد كلما تقدم النهار.

سرعات الرياح في المدن والمناطق المختلفة

القاهرة الكبرى ومدن القناة: 39 كيلومترًا/ الساعة.

الوجه البحري: 35 كيلومترًا/ الساعة.

السواحل الشمالية الغربية: 33 كيلومترًا/ الساعة.

السواحل الشمالية الشرقية: 43 كيلومترًا/ الساعة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 44 كيلومترًا/ الساعة.

شمال ووسط الصعيد: 35 كيلومترًا/ الساعة.

جنوب الصعيد (الوادي الجديد): 30 كيلومترًا/ الساعة.

الوضع العام

في ظل هذه الأحوال الجوية المتقلبة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية والابتعاد عن السواحل حتى استقرار الأحوال الجوية.