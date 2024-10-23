نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة ورياح باردة تضرب مصر مع النصف الثاني من الخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بتغيير في درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك مع اقتراب النصف الثاني من فصل الخريف.

تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

رياح باردة وتلطيف الأجواء

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح الشمالية الشرقية النشطة القادمة من جنوب أوروبا تسهم في تلطيف الأجواء خلال النهار، حيث تؤثر على معظم محافظات الجمهورية.

كما أضافت أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في ساعات المساء الأولى، وباردًا خلال الليل وحتى الصباح الباكر.

وأوصت بارتداء الجواكيت الخريفية مساءً وصباحًا، للوقاية من البرودة المتزايدة مع مرور الوقت.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

بيّنت الهيئة أن الرياح ستستمر في التأثير حتى مطلع الأسبوع المقبل، مما يتسبب في إثارة الرمال والأتربة في المناطق المفتوحة والمدن الجديدة القريبة من الصحراء.

كما توقعت ارتفاع الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف مناطق الجمهورية:

القاهرة : 28 - 20

: 28 - 20 الإسكندرية : 28 - 20

: 28 - 20 الغردقة : 36 - 25

: 36 - 25 شرم الشيخ : 33 - 25

: 33 - 25 أسوان : 34 - 22

: 34 - 22 الأقصر : 34 - 21

: 34 - 21 مطروح : 28 - 20

: 28 - 20 دمياط : 28 - 22

: 28 - 22 السويس : 30 - 20

: 30 - 20 العريش : 29 - 20

: 29 - 20 أسيوط: 31 - 17

توصيات الطقس

مع توقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ينصح بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وساعات المساء لتجنب التعرض للبرد.

بالإضافة إلى ذلك، يُفضل متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بانتظام، خاصةً للسكان في المناطق المفتوحة أو القريبة من السواحل حيث تتأثر الأحوال الجوية بشكل أكبر.