نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في بني سويف.. اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويل المشروعات الصغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر وزارة الشباب والرياضة في تقديم فرص العمل من خلال نشرات التوظيف وإعلانات الشركات الخاصة، تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن مبادرات مثل توظيف مصر وبداية بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويل المشروعات الصغيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح لصالح شركة شهيرة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

سيتم عقد هذا الحدث في مركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف يوم الخميس، 24 أكتوبر 2024، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر شغل الوظائف التالية:

مدير فرع: يتطلب خبرة سابقة في المجال. أخصائي تمويل: متاح للمتقدمين بخبرة أو دون.

شروط ومتطلبات التقديم

للتقديم على هذه الوظائف، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

الحصول على مؤهل عالٍ، فوق متوسط، متوسط أو حتى دون مؤهل.

يقبل المتقدمون بخبرة أو دون خبرة.

تقديم موقف واضح من التجنيد .

. امتلاك مهارات عالية في التواصل.

المزايا والحقوق

يحصل المتقدمون المقبولون على المزايا التالية:

تأمين طبي واجتماعي .

. رواتب مجزية .

. إجازة يومي الجمعة والسبت .

. فرص ترقية للمتميزين.

أماكن العمل

العمل سيكون في محافظة بني سويف.

كيفية التقديم

للتقديم على الوظائف المتاحة، يُرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة إلى العنوان المحدد في الموعد المذكور: نموذج التقديم

العنوان: مركز شباب صلاح سالم، بني سويف.

التاريخ: الخميس، 24 أكتوبر 2024.

الوقت: من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.