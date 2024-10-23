نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. نقابة الصحفيين تنظّم ندوة بعنوان ‎"الصِّحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، ‎برئاسة عضو مجلس النِّقابة أيمن عبدالمجيد، حلقة جديدة من صالون تواصل الأجيال بعد غد الخميس، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "الصِّحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء"، تتناول بطولات رواد المهنة من المحررين العسكريين في حرب السادس من أكتوبر 1973 ومعارك تطهير سيناء من الإرهاب في العملية الشاملة.

‎ويستضيف الصالون عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء أسامة الجمال.

‎ووجهت لجنة المعاشات بالنقابة الدعوة لحضور الصالون للزملاء الصحفيين المحررين العسكريين وشباب المهنة، للمشاركة ولتواصل الأجيال والخبرات والاحتفاء بالمناسبة الوطنية