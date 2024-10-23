نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن نتيجة انتخابات شُعبة محرري الاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"، التي ضمت في عضويتها أحمد بكير، لمياء عبد الحميد، شريف عبد الباقي، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل نتيجة الانتخابات، التي أجريت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م، عن فوز الزميل محمد لطفي "العالم اليوم" بمنصب رئيس الشعبة، وفاز في منصب أعضاء المكتب التنفيذي الزملاء: أحمد الشيخ "دوت الخليج "، ومواهب عبد الرحمن "العالم اليوم"، وحسن عثمان موسى "الوطن"، وأحمد عبد القوي "الجمهورية".