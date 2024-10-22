نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر | التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش حياة كريمة.

وتستعرض "دوت الخليج" الشروط والأوراق المطلوبة:

1. الإعاقة:

* الدائمة: يجب أن تكون الإعاقة دائمة وليست مؤقتة أو قابلة للشفاء.

* التأثير على الحياة اليومية: يجب أن تؤثر الإعاقة بشكل كبير على قدرة الشخص على القيام بالأعمال اليومية والاجتماعية.

* التشخيص الطبي: يجب أن يكون هناك تشخيص طبي دقيق للإعاقة من قبل طبيب متخصص.

2. التقرير الطبي:

* مفصل: يجب أن يكون التقرير الطبي شاملًا ويحتوي على تفاصيل دقيقة عن نوع الإعاقة ونسبتها.

* حديث: يجب أن يكون التقرير الطبي حديثًا ولا يتجاوز مدة معينة (تختلف هذه المدة حسب اللوائح المعمول بها).

* ختم الطبيب: يجب أن يكون التقرير موثقًا بخاتم الطبيب ومرخصته.

3. الأوراق الثبوتية:

* بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

* صورة شخصية: صورة شخصية حديثة ومطابقة للمظهر الحالي.

* شهادة الميلاد: صورة من شهادة الميلاد.

4. إثبات محل الإقامة:

* فاتورة: أي فاتورة حديثة باسم المتقدم (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) تثبت محل إقامته.

* مستند آخر: في حالة عدم توفر فاتورة، يمكن تقديم أي مستند آخر يثبت محل الإقامة مثل عقد إيجار أو خطاب من الإدارة المحلية.

5. أوراق إضافية (قد تطلب حسب الحالة):

* تقارير طبية أخرى: قد يطلب تقديم تقارير طبية إضافية إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح.

* مستندات تثبت الحالة الاجتماعية: مثل شهادة الزواج، شهادة الطلاق، شهادة وفاة الزوج (إذا كان المتقدم أرملًا أو أرملة).

* مستندات أخرى: قد يطلب تقديم أي مستندات أخرى يراها المختصون ضرورية.

* الإجراءات:

* التوجه إلى المكتب المختص: توجه إلى مكتب التضامن الاجتماعي المختص بمنطقتك.

* تقديم الأوراق: قم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

* الفحص الطبي: قد يتم طلب إجراء فحص طبي إضافي للتأكد من الحالة الصحية للمتقدم.

* انتظار النتيجة: يستغرق إصدار البطاقة فترة زمنية معينة، ويتم إخطارك بالنتيجة.

