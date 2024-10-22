نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف، والتي نظمتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن، والاطلاع على أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لفئة كبار السن.

وأعرب المتواجدون داخل الدار عن تقديرهم لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرصها على اللقاء معهم والاطمئنان عليهم، وقضاء عدد من الساعات في أجواء يسودها الاحترام والتقدير.