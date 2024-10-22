نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصبروط يتفقد 15 منشأة شبابية ونادي في أعماق ريف الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، جولاته التفقدية للهيئات التابعة لإدارة العياط، حيث زار اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر 15مركز شباب ونادي.

شملت الجولة مراكز شباب " منشية فاضل، البليدة، العطف، بهبيت، أبو هميلة، المساندة، العياط، كفر شحاتة، القطوري، كفر تركي، كفر عمار، كفر قاسم، المقاطفية، الجملة، ابو هميلة"، بالإضافة إلى نادي العياط.

أكّد الصبروط على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للشباب في المناطق الريفية، وشملت الزيارات متابعة حالة الملاعب والمباني الإدارية، وتوجيهات بإجراء تحسينات ضرورية لضمان توفير بيئة مثالية للأعضاء والمترددين من النشء والشباب.

وفي منشية فاضل، وجه الصبروط بسرعة صيانة الملعب الأساسي، مشددًا على أهمية تقديم خدمات متميزة لجذب المزيد من الأعضاء، بما يتناسب مع عدد سكان القرية الذي يتجاوز 100 ألف نسمة. كما وجّه بإنشاء كافتيريا في المساحة الفارغة داخل المركز لخدمة الأعضاء والزوار.

…البليدة

أثنى الصبروط على حالة الملعب والمبنى الإداري، مشيدًا بالخدمات المقدمة للشباب، ومؤكدًا على ضرورة الإستمرار في الحفاظ على هذا المستوى الجيد

...العطف

تعرف الصبروط عن قضية المياه الجوفية التي تؤثر على مرافق المركز، ووجّه بسرعة حل المشكلة. كما اقترح استغلال سور المركز الذي يمتد على مساحة 26 قيراطًا لإنشاء محال تجارية تساهم في زيادة دخل المركز.

...بهبيت

تفقد الصبروط الملعب الرئيسي، ولاحظ مشكلة المياه الجوفية التي تؤثر على أرضيته، وأمر بنقل الأدوات غير المستغلة إلى مراكز شباب أخرى للاستفادة منها. كما شدد على ضرورة استغلال سور الملعب لإقامة محلات تجارية توفر دخلًا إضافيًا للمركز.

...وفي مركز شباب أبو هميلة

عبّر الصبروط عن إعجابه بموقع المركز المطل على نهر النيل، واصفًا إياه بأنه "موقع عالمي". وجّه بإنشاء كافتيريا لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، كما أوصى بدعم المركز ببعض الأدوات التي يحتاجها لتقديم خدمات أفضل للشباب.

...المساندة

استقبل شباب "مشواري" الدكتور الصبروط عند وصوله، حيث تفقد المبنى الإداري وشهد بعض الأنشطة. كما قام بزيارة الملعب الرئيسي، ووجّه بالاستثمار في سور الملعب لتحسين موارده.

...العياط

شهد الصبروط تدريبات طلاب الخدمة العامة وتفقد مركز التخاطب والملعب الرئيسي. كما زار نادي العياط، حيث أشاد بحالة الملعب وحمام السباحة، مشيرًا إلى المستوى الجيد للنادي.

كذلك شملت الجولة زيارة مراكز شباب كفر شحاتة، المتانيا، والجملة، حيث تابع الصبروط المباني الإدارية والملاعب

وأكّد على ضرورة الاستمرار في صيانة المنشآت وتقديم خدمات رياضية وثقافية تساهم في رعاية الشباب وتنمية مهاراتهم.

وفي تصريح له، قال الدكتور محمود الصبروط:

" في اطار متابعاتنا بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نعمل جاهدين على تطوير مراكز الشباب في ريف الجيزة لتكون وجهة رياضية وثقافية للشباب؛ استغلال المساحات الفارغة وتوفير الخدمات المتكاملة هو جزء من رؤيتنا لتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية بما يخدم المجتمع بشكل عام."

رافق الدكتور الصبروط خلال الزيارة كل من محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، أحمد شرف مدير إدارة الاستراتيجية، وأميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة،محمود فؤاد مدير إدارة العياط.

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