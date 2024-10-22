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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا يخص إدارة الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار لمواجهة موسم الأمطار المرتقب.

الأمين العام للآثار يصدر قرارات عاجلة لمواجهة موسم الشتاء القادم

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على صورة من ذلك القرار والذي تضمن 12 بندًا كان أهمها مراجعة أنظمة تصريف الأمطار، وإنشاء مخرات السيول، والتنسيق مع قطاع الترميم لعمل تحليل مقاومة المباني إنشائيًا، وإعداد خطة طوارئ لكافة المواقع والمناطق والمتاحف الأثرية.

وإدارة الأزمات والكوارث تعمل بمنهجية شمولية في الطرح والمقدرة على استيعاب الطبيعة المتغيرة والديناميكية للكوارث والأزمات والتي تتطلب تكامل المعرفة في مجالات مختلفة ومتنوعة مثل تقييم المخاطر والمسح البيئي، الجغرافيا، التخطيط الاستراتيجي، الاتصالات والعلاقات العامة، وعلم اجتماع الكوارث والتنمية المستدامة وغيرها.

وتعمل إدارة الأزمات والكوارث من خلال التعامل الفوري مع الأحداث لوقف تصاعدها، والسيطرة عليها وتحجيمها وحرمانها من مقومات تعاظمها ومن أي روافد جديدة قد تكتسبها أثناء قوة اندفاعها.

والأزمة في جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء كيان الكلية واستمرارها، أما الكارثة فهي الحالة التي حدثت فعلا وأدت إلي تدمير وخسائر جسيمة في الموارد البشرية والمادية وأسبابها إما طبيعية أو بشرية، وعادة ما تكون غير مسبوقة بإنذار، وتتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية للرجوع إلي حالة الاستقرار.