متحدث الصحة: ثبت كذب ادعاء مروجة فيديو فساد التطعيمات وتحويلها للتحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيديو الذي نشرته إحدى العاملات فى التمريض وتدعى فساد تطعيمات السحائى لطلاب المدارس مجرد ادعاء تم رصده من قبل الوزارة، مفيدا بأنه عقب الرصد تم تشكيل لجنة للتأكد من صحة الادعاء واللجنة ذهبت لأماكن عيادات التأمين والأماكن التى يتم فيها التوزيع فى منطقة العجمى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أنه تم فحص اللقاحات وتبين أن الجرعات تاريخ صلاحيتها ممتد حتى عام 2026، مشيرا إلى أن اللجنة لم تكتفي بذلك وتم مراجعة التخزين والثلاجات ودرجات الحرارة وكلها ثبتت أن اللقاحات يتم تخزينها بشكل آمن.

وعن موقفهم من العاملة التى روجت ونشرت الفيديو، رد قائلا: "اللى نزلت الفيديو ثبت أنه مش أول مرة تنزل فيديو وكانت منتدبة لأحد الجهات خارج وزرة الصحة وتم إلغاء انتدابها وتحويلها للتحقيق وثبت كذب دعواتها، وعشان كده تحركنا لخطوة أكبر وتم تقديم بلاغ للنائب العام مرفق بالفيديو ده وفيديو سابق عشان يتم اتخاذ إجراء وفق قانون العقوبات مش القانون الإدارى".