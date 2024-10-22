اليوم.. الأهلى يبدأ الاستعداد لنهائى السوبر المصرى أمام الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - يبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس السوبر المصرى على استاد محمد بن زايد في الثامنة مساء الخميس المقبل.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات أمس الاثنين عقب الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي السوبر المصري، ويعقد كولر اليوم محاضرة مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة سيراميكا لتصحيحها استعداداً لحصد لقب السوبر.

ويخوض الفريق مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكت، ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.