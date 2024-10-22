السكة الحديد تنظم ندوة تحت عنوان ” مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - تنفيذا لتوجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور منظومة التطوير بالهيئة قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بتنظيم ندوة تحت عنوان (مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل ) وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2024 بورش إيرماس بالقاهرة تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الندوة السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس والسيد العميد / رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة و السيد / رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق .

و بعض من قيادات الهيئة وأعضاء النقابة.

حيث جري الحديث في الندوة عن محاور تطوير السكة الحديد الخمسة التي اشار اليها معالي الفريق (الوحدات المتحركة ، المحطات ، نظم الإشارات ، الورش ، العنصر البشري )

كما جري الحديث عن ابرز الانـجازات والافتتاحات في الفترة الاخيرة وهي افتتاح محطه بشتيل ، خط الفردان / بئر العبد ،خط كفر داوود السادات .

كما جرى الحديث ايضاً عن توطين صناعات النقل بمصر ومدى اسهامها في الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية.

وتحدث الحضور عن المخدرات وخطوراتها من الناحية الاخلاقية والمادية وما يترتب عليها من اضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات والتي قد تؤدي الي حوادث تزهق ارواح المواطنين الأبرياء حيث وجه السيد الفريق بضرورة تكثيف لجان الكشف عن المخدرات ومن يثُبت تعاطية للمخدرات يتم توقيع العقوبة القصوى علية وهي (الفصل والحبس والغرامة)

وتناولت الندوة الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة توعية العاملين بالهيئة بما يتم نشرة من اخبار تخص الهيئة والتي قد تؤثر على صورتها ومكانتها الاجتماعية بين جمهور الركاب

وان يكون كل فرد بالهيئة واجهة مشرفة لهيئتة في الدفاع عنها و رد الشائعات الكاذبة التي تثار عن الهيئة وتؤدي الى اثارة و بلبله الراي العام

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين .

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة فى الوقت الحالى تنفيذاً لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد اهم محاور التطوير بالهيئة وذلك من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقاً لأعلى معايير الاختيار وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم وذلك لبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الانتاجية بالهيئة ، وكذلك حل مشاكلهم من خلال التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز ولذلك كانت توجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الادارة لقيادات الهيئة بتنظيم ندوات بجميع مناطق الهيئة من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم