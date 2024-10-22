نائب رئيس بعثة إسبانيا بالقاهرة: مصر أيقونة الاستقرار بالمنطقة وذات دور دولى محورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أكد نائب رئيس بعثة إسبانيا بالقاهرة، الفونسو دييث توريس، أن مصر أيقونة ومركز الاستقرار فى المنطقة، وتسهم بدور محورى وإستراتيجى فى كافة القضايا على المستويين الإقليمى والدولى.

وقال توريس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات الأيام الايبروأمريكية التي تحتضنها الإسكندرية - إن مصر تضطلع بدور استراتيجي في الحفاظ علي الاستقرار، كما أنها تمثل رمزًا له وسط الظروف العصيبة التي تمر بها دول المنطقة، قائلًا "مصر تمثل رمزًا ومحورًا للسلام والاستقرار من الشمال إلى الجنوب من فلسطين إلى ليبيا إلى السودان".

وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن العديد من القضايا الحساسة وإيجاد الحلول الفعالة للأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد حاليا أفضل أوقاتها وتتسم بالمتانة والقوة والعمق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من النواحي، مشيدا بمتانة التعاون والتبادل خاصة أن الجانبين تربطهما أواصر تاريخية مشتركة وعميقة.

وثمّن دور مصر في حفظ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أهمية زيارة وزير خارجية إسبانيا، خوسية مانويل الباريس، إلى مصر ولقائه بوزير الخارجية بدر عبد العاطي الأسبوع الماضي والتنسيق بشأن العديد من القضايا المهمة.

وأضاف أن كبار المسؤولين في إسبانيا يحرصون على زيارة مصر والتنسيق بشأن القضايا المتعددة وتعزيز الترابط؛ فهناك دائما لقاءات متعددة وحوارا مستمرا بين الجانبين.

ولفت إلى وجود علاقات قوية تجمع بين مصر وإسبانيا في المجالات الاقتصادية والثقافية؛ حيث يحرص العديد من الطلاب المصريين على السفر للدراسة في إسبانيا وتعلم لغتها، كما أن هناك إقبالا كبيرا من السياح الإسبان على زيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من ثراء ثقافي وحضاري فريد.

كما تحدث عن أسبوع الأفلام الايبروأمريكية الذي تحتضنه الإسكندرية، بمعهد ثربانتيس في وسط المدينة، مؤكدا أنه حدث مهم يقدم الأفلام والسينما والإبداع ويعزز علاقات التواصل بين الجانبين خاصة أن الثقافتين الإسبانية والعربية تمتلك جذورا مشتركة قوية وتاريخية.

كما أشاد بمكانة مدينة الإسكندرية "عروس البحر المتوسط" وما تمتلكه من مكانة حضارية وثقافية مميزة عالميا، مشيرا إلى أن إقامة فعاليات الأيام الايبروأمريكية والمعارض الفنية بين جنبات مكتبة الإسكندرية "صرح التنوير العالمي" وتقديم عروض الأفلام في معهد ثربانتس بالثغر يثري الترابط والتواصل الحضاري والثقافي بين البلدين الذي يرجع إلى عدة قرون.