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مكتب الأزهر لدعم الابتكار.. يطلق دورة مجانية لتعليم مبادئ البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب الأزهر لدعم الابتكار.. يطلق دورة مجانية لتعليم مبادئ البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، أمس الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات، دورة تعليم مبادي البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب مجانًا، حيث يُعقد المستوى الأول لمدة شهر، بواقع محاضرتين أسبوعيًّا، وتستهدف الأطفال والشباب المتقدمين للدورة إلكترونيًّا من داخل الأزهر وخارجه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «روبوتك أزهري» التي تم إطلاقها بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة وأولى فعاليات مشروع نادي الأزهر الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ونشر ثقافة تعلم الروبوت التعليمي وتركيبه وبرمجته بين الأطفال والكبار في الأزهر الشريف والمجتمع.

تأتي هذه الفعالية برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية ضمن رؤية مصر 2030، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري عبر تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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