نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين وسد العجز في أعدادهم من أولويات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين وسد العجز في أعدادهم.

ومن بين هذه الإجراءات، صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة التي يتم تدريسها فوق النصاب القانوني للمعلم، كما يحصل المعلمون على 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين لدعمهم وتحسين أوضاعهم.

خطوات لسد عجز المعلمين

استعرض الوزير كذلك الإجراءات التنفيذية العاجلة لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة استكملت المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وأتاحت الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية.

كما تم تقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بنظام الحصة، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا.

وأكد الوزير أيضًا على الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين في التربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.