نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب.. حلول لمواجهة تكدس الفصول وعجز المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استعرض فيه أعمال الوزارة خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024.

وقد ركز على أهم التحديات التي تواجه الوزارة، مثل تكدس الفصول المدرسية وعجز المعلمين، مع طرح الحلول التي تم تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.

معالجة أزمة تكدس الفصول

أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على حصر الفراغات في المدارس وتحويلها إلى فصول دراسية جديدة، كما تم تطبيق نظام امتداد اليوم الدراسي كأحد الحلول السريعة لتقليل الكثافة.

وأكد أن الوزارة تستهدف بناء 15 ألف فصل جديد سنويًا، وهو ما ساهم في تغطية نسبة تتراوح بين 11% إلى 19% من العجز في الفصول، ليصبح عدد الطلاب في الفصول الآن أقل من 50 طالبًا.

التوسع في الفصول الدراسية

أكد الوزير على استحداث 98 ألف فصل دراسي جديد لم تكن موجودة في العام الماضي، مما ساعد على تقليل التكدس في المدارس بشكل كبير.

وأوضح أن العمل بنظام GBs كان له دور في تسريع عمليات البناء والتوسعة.

عجز المدرسين

كشف الدكتور محمد عبداللطيف عن وجود عجز يقارب 650 ألف معلم في المدارس، وأوضح أن الوزارة لجأت إلى طرق فنية وتعليمية للتعامل مع هذا العجز، مثل التدريب المكثف للمعلمين واستخدام تقنيات تعليمية جديدة لسد الفجوة.