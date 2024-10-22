نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يستقبل وفدًا من إقليم هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويوقعان على مذكرة تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الأحد الماضي، الوفد المشترك رفيع المستوى من نقابة المحامين بهونج كونج (The Law Society of Hong Kong) ومركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع للمنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا (AALCO-HKRAC) وغيرها من المؤسسات بإقليم هونج كونج، حيث جاءت الزيارة تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) وبالتنسيق معه.



ضم الوفد من إقليم هونج كونج كلًا من سعادة الأستاذ/ نيك تشان (النائب عن إقليم هونج كونج بمجلس الشعب الصيني ومدير مركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع للمنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا)، والسيد النقيب/ سي إم تشان (ممثل نقابة المحامين بإقليم هونج كونج ورئيسها العام السابق وعضو المجلس الاستشاري للتجارة والصناعة لإقليم هونج كونج)، والمستشار الدكتور/ جونيوس هو (عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو المجلس التشريعي لإقليم هونج كونج)، والأستاذ/ هيرمان تسي (رئيس الخدمات التجارية والمهنية في هيئة الاستثمار بهونج كونج)، وعدد من كبار السادة المحامين من إقليم هونج كونج وممثلي عدد من الجهات المعنية في الإقليم.



وضم الوفد من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) كلًا من الأستاذة/ نانور زهرابيان (مسئول الاتصالات بإدارة المؤتمرات والتدريب والعلاقات الخارجية بالمركز) والأستاذ/ كريم الروبي (المحامي والعضو بإدارة القضايا بالمركز).



في مستهل الزيارة، ألقى النقيب العام الأستاذ/ عبد الحليم علام كلمة تضمنت ترحيبًا بالوفد المشترك ونبذة عن نقابة المحامين المصرية وتاريخها العريق. وأعقب ذلك أن عرض ممثلو نقابة المحامين في هونج كونج نبذة عن النقابة وتاريخها، والتي تأسست عام 1907.



خلال الاجتماع، ناقش الوفد المشترك وأعضاء مجلس النقابة أوجه التعاون المحتملة بما يخدم مجتمع القانون والمحاماة في مصر وفي إقليم هونج كونج، وذلك تحقيقًا لرؤى الطرفين وبما يخدم المحامين المنتسبين إلى النقابتين، وبما يخدم المجتمع القانوني المصري والمجتمع القانوني في إقليم هونج كونج بوجه عام وسيادة القانون في البلدين.



علاوةً على ذلك، أكد الطرفان على أهمية التعاون في هذا الصدد، خاصةً مع تزايد حجم التبادل التجاري والتعاون على مختلف الأصعدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد النقيب العام على العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين وأهميتها.



ومن جانبهم أكد أعضاء الوفد المشترك على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعهم إلى الاستفادة من مصر كبوابة إلى القارة الأفريقية ودولة تتمتع بالعديد من فرص الاستثمار.

كما توجه السادة ممثلو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، نيابة عن سعادة الدكتور/ إسماعيل سليم (مدير المركز)، بالشكر إلى سعادة النقيب العام ونقابة المحامين المصرية على تعاونهم، مؤكدين على اعتزاز المركز بالتعاون المستمر بين المركز ونقابة المحامين المصرية وتطلع المركز إلى تعزيزه، وكذلك سعادة المركز باستضافة وفد إقليم هونج كونج في القاهرة هذا الأسبوع.



أعقب ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين المصرية ونقابة المحامين بهونج كونج، وذلك بغرض الاتفاق على تعزيز التعاون بين النقابتين على النحو الذي يحقق الاستفادة المتبادلة لأعضائهما، وتيسير تقديم أعضاء كل من النقابتين لاستشارات قانونية في بلد النقابة الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وتسهيل ترتيبات الخدمات المتبادلة بين الطرفين، وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتفضل النقيب العام الأستاذ/ عبد الحليم بالتوقيع على مذكرة التفاهم، بينما مثل نقابة المحامين بهونج كونج في التوقيع الأستاذ النقيب/ سي إم تشان.



وفي ختام الاجتماع، رحب النقيب العام الأستاذ/ عبد الحليم علام مجددًا بالوفد المشترك في مصر، مؤكدًا على أهمية مذكرة التفاهم وتطلعه إلى التوسع في التعاون بين الجانبين تحقيقًا لرؤى كلًا منهما، وأكد سيادته على استعداد النقابة التام للتعاون مع الوفد المشترك.

حضر اللقاء من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، الأساتذة؛ يحيى التوني، محمد كركاب، أبو بكر ضوة، محمد الكسار، محمود تفاحة، محمد هيبة، حسام سعيد، محمد عيسى، عمرو الخشاب. تم

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