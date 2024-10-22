نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف ملامح تطوير التعليم الثانوي ونظام التقييمات الأسبوعية أمام البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير نظام التعليم الثانوي، وذلك من خلال تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية، وهو نظام عالمي يساعد في تحسين جودة التعليم وتقييم الطلاب بشكل مستمر.

تحديات نظام الثانوية العامة

خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أشار الوزير إلى أن أحد أهم مشكلات نظام الثانوية العامة التقليدي كان كثرة المواد الدراسية، مما جعل من الصعب على المدرسين الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد.

هذا الأمر دفع العديد من الطلاب للبحث عن وسائل أخرى للتعامل مع هذه التحديات.

التجربة اليابانية في التعليم

كما تحدث الوزير عن تجربة المدارس اليابانية في مصر، مؤكدًا أنها تعد من أفضل المدارس في البلاد، حيث يوجد حاليًا 55 مدرسة من هذا النوع.

ووصف الوزير التجربة اليابانية في التعليم بأنها تجربة ناجحة بجميع المقاييس.

التعليم الفني هو المستقبل

وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية التعليم الفني في مصر، معتبرًا أنه يمثل مستقبل التعليم في البلاد.

وأوضح أن الوزارة بدأت في التركيز على مجالات التكنولوجيا في التعليم الفني، مما يعزز من فرص الطلاب في سوق العمل.