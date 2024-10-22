مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى لجنة نوعية لدراسته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة للمجلس إلى لجنة التعليم بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه.

كان وزير التربية والتعليم، قد ألقى بيان اليوم بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.