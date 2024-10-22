وزير التعليم لـ"النواب": تكدس الفصول وصل لـ200 طالب فى الفصل الواحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وقال عبد اللطيف، وضع حلول سريعة لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، فضلا عن وجود حلول مستدامة، مشيرا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي 2024/2023م، التحق ما قرابة الـ 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.

وأوضح وزير التعليم، أنه تم عقد إجراءات تمهيدية لوضع حلول لجميع التحديات وتم إعداد دارسة شاملة شارك فيها 120 كادرا تعليميا، وتم زيارة 160 مدرسة بـ20 محافظة ولقاء كواد التعليم، مؤكدا أن أكبر التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية التكدس في المدارسة والتي وصلت لـ 200 طالب في الفصل الواحد وعجز المعلمين وصل 160 الف معلم".