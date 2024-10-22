بحوث الصحراء والصندوق الإفريقي لمقاومة تغير المناخ CRAF يبحثان سبل التعاون لتعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزير الزراعة المستدامة استقبل الدكتور/ حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء ممثلي الصندوق الاستثماري الإفريقي لمقاومة تغير المناخCRAF)) لبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية لتحقيق الأمن الغذائي، بحضور الدكتور/ محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور/ أحمد يوسف- رئيس المركز الأسبق، والدكتور/ حسن الشاعر- مدير مركز التميز المصري للزراعة الملحية بالمركز ونخبة من قيادات وباحثين من تخصصات مختلفة من المركز.

وتم طرح رؤى الجانبين حول مجالات عملهم، وقال شوقي إن من أبرز المشروعات ذات الاهتمام المشترك هو إيجاد الفرصة الإستثمارية المناسبة لإنتاج نبات الساليكورنيا لما له من منافع كبيرة حيث يستطيع النمو والإنتاج تحت الظروف الملحية التي تصل إلى 20000 جزء في المليون، ونظرا لتعدد أنواع الساليكورنيا والعائلات المنحدرة منها فإن ذلك يتطلب البحث في أهم الأنواع المحلية والمستوردة ومدى ملائمتها مع الظروف المصرية والتي تمكن من استغلال الأراضي الهامشية الموجودة بكثرة في مصر حين التوسع في إنتاجها .

وذكر الدكتور حسن الشاعر أن النباتات الملحية تتمتع بإمكانيات تجارية عالية في أسواق الأغذية للإنسان والحيوان، والأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل، كما استعرض مشروع المركز لتحسين نظم الزراعة القائمة على زراعة نباتات الأعلاف في البيئات المتأثرة بالملوحة في منطقة حوض البحر المتوسط، حيث يهدف إلى تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة مستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الجانب المصري قام بزراعة نباتات الأعلاف المتحملة للملوحة، وتعظيم الاستفادة منها في منطقة الساحل الشمالي الغربي .

وأوضح شوقي أنه نظرا لما يمتلكه مركز بحوث الصحراء من إمكانيات وخبرات في زراعة نبات الساليكورنيا وغيره من النباتات التي تصلح للزراعة في الأراضي الملحية وكذلك ما يمتلكه الصندوق الإفريقي لمقاومة تغير المناخ من خبرات تكنولوجية في مجال الأمن الغذائي، فقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل لإجراء تجارب وبحوث حول إنتاج أنواع مختلفة من الساليكورنيا مع التركيز على مدى ملائمتها للظروف المصرية ومقارنتها بالتجارب السابقة، بهدف تحقيق إنتاجية عالية وتقدير جودة البذور والزيوت المنتجة .

وقام الدكتور/عبد الحميد الأعصر المشرف على المعامل المركزية بعمل جولة للوفد الممثل للصندوق الإفريقي لمقاومة تغير المناخ في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه للتعرف على إمكانيات المركز وأحدث الأجهزة المستخدمة لتحليل عينات المياه والتربة والنبات .