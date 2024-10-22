نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تنطلق اليوم بمشاركة مصر.. التفاصيل الكاملة عن قمة البريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في مدينة كازان الروسية قمة تجمع البريكس، التي تستمر من 22 حتى 24 أكتوبر 2024، بمشاركة 32 دولة، من بينها 24 دولة ممثلة على مستوى القادة.

ويضم البريكس كلًا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول الجديدة التي انضمت مؤخرًا، وتشمل مصر، السعودية، الإمارات، إيران، وإثيوبيا.

وقاد وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، والذي يمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي في البريكس ومجموعة العشرين.

وتُعتبر هذه القمة تاريخية كونها المرة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل بعد انضمامها رسميًا مطلع عام 2024.

وتعقد القمة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية عالمية كبيرة، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة مثل العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

كما تستمر الدول النامية في المعاناة من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على التنمية وقدرتها على تمويل المشاريع الحيوية.

ومن أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في القمة التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة والاستثمار.

كما سيتم بحث تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس.

وستتناول القمة أيضًا تنسيق الرؤى في المحافل الدولية حول قضايا مثل إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي العالمي.

كما يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا اليوم للمشاركة في القمة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو في البريكس منذ انضمامها.