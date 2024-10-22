نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رياح الصليب تضرب مصر... طقس متقلب وتحذيرات من الأتربة والعواصف القوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، وهو ثالث أيام نوة رياح الصليب، محذرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية تسود الأجواء في مصر.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-10-2024، وجاءت كما يلي:

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارًا نهارًا على جنوب البلاد، أما خلال الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل، ويميل إلى البرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب المناطق، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، والتي تبدأ اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11 ليلًا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس، كما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

المدن/المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 20 العاصمة الإدارية 28 19 6 أكتوبر 28 19 بنها 27 20 دمنهور 27 20 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 20 المنصورة 27 20 الزقازيق 28 20 شبين الكوم 27 19 طنطا 27 20 دمياط 27 21 بورسعيد 28 22 الإسماعيلية 28 19 السويس 29 19 العريش 27 19 رفح 26 18 رأس سدر 31 19 نخل 25 11 كاترين 23 09 الطور 31 21 طابا 27 21 شرم الشيخ 31 24 الإسكندرية 27 21 العلمين 26 21 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 28 17 رأس غارب 30 22 الغردقة 30 22 سفاجا 31 22 مرسى علم 31 23 شلاتين 31 23 حلايب 29 24 أبو رماد 30 23 رأس حدربة 29 24 الفيوم 29 19 بني سويف 29 18 المنيا 30 18 أسيوط 31 17 سوهاج 32 18 قنا 33 21 الأقصر 34 21 أسوان 34 22 الوادي الجديد 32 17 أبو سمبل 33 22

الظواهر الجوية اليوم

ويتزامن اليوم الثلاثاء مع ثالث أيام نوة رياح الصليب، التي بدأت في البحر المتوسط والسواحل الشمالية منذ يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا في كل من البحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 إلى 3.5 متر.