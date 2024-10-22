نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التفاصيل الكاملة لانطلاق مشروع "أهل مصر" في محافظة شمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن مشروع "أهل مصر" يأتي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالمحافظات الحدودية كافة، موضحًا أن هناك 6 محافظات تشارك في مشروع أهل مصر منها الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان.

وأضاف «عبدالوهاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مشروع أهل مصر يأتي في نسخته الثالثة برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن الفعاليات انطلقت أمس الإثنين بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مؤكدًا أن الفعاليات تعمل على اكتساب الثقافات المختلفة بين المحافظات، إلى جانب تناول مشروع أهل مصر عدة موضوعات مثل تحديات الأمن القومي التي تواجه الدولة المصرية.

وأوضح: "الشباب يجب أن يكونوا على علم بالثقافات بين المحافظات، ويستمتعوا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في المحافظات الحدودية"، مشيرا إلى الحالة الأمنية التي تنعم بها محافظة شمال سيناء والمدن الجديدة برفح.