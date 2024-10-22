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أحمد جودة - القاهرة - قرب نهاية التوقيت الصيفي في مصر: الاستعداد للعودة إلى التوقيت الشتوي

قرب نهاية التوقيت الصيفي في مصر: الاستعداد للعودة إلى التوقيت الشتوي.. مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، يسعى المواطنون لمعرفة توقيت بدء تطبيق التوقيت الشتوي، إذ يتبقى ما يقارب 40 يومًا على ذلك. وفقًا للمعلومات الرسمية من مجلس الوزراء، سيتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر.

قرب نهاية التوقيت الصيفي في مصر: الاستعداد للعودة إلى التوقيت الشتوي

لضبط الساعة بشكل صحيح على الهواتف المحمولة، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها. على أجهزة الأندرويد، ابدأ بالدخول إلى "الإعدادات"، ثم اختر "إعدادات إضافية"، بعدها انتقل إلى خيار "الوقت والتاريخ" واضبط الإعدادات على التحديث التلقائي. أخيرًا، أعد تشغيل الهاتف للتأكد من حفظ الإعدادات الجديدة.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة iPhone، يمكن تعديل التوقيت من خلال فتح "الإعدادات" ثم اختيار "عام" ومن هناك "التاريخ والوقت"، حيث يجب تفعيل الخيار الخاص بالتحديث التلقائي. هذا سيسمح للجهاز بتعديل التوقيت تلقائيًا عند التحول إلى التوقيت الشتوي.

موعد التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024

من المقرر أن يتم تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 27 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 11:59 مساءً. في هذا الوقت، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي نص على إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي.

يذكر أن التوقيت الصيفي بدأ في مصر في 26 أبريل 2024، عندما تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة. ويعود هذا القرار بعد توقف دام سبع سنوات، حيث أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في 28 أبريل 2023.

إن هذا التغيير يأتي بهدف تنظيم استهلاك الطاقة وضبط سير الأعمال بشكل أكثر كفاءة خلال أشهر الصيف والشتاء. ومع قرب موعد العودة للتوقيت الشتوي، يفضل أن يقوم المواطنون بالتأكد من ضبط ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية لتجنب أي إرباك في مواعيدهم.