نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط قوي للرياح وارتفاع الأمواج اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد اليوم إلى نشاط قوي في حركة الرياح، خاصة على المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

سيكون لهذه الرياح تأثير واضح، حيث ستصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها مثيرة للرمال والأتربة في تلك المناطق، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل السكان، خاصة لمن يعانون من حساسية الصدر.

تأثير الرياح على المدن الجديدة والمناطق الصحراوية

ذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى الطرق السريعة بين المحافظات، ستكون الأكثر عرضة لتأثيرات الرمال والأتربة المثارة.

يُنصح السكان في هذه المناطق بإغلاق النوافذ لحماية منازلهم والحد من دخول الأتربة.

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

أضافت غانم أن سرعة الرياح ستصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة على مسطحي البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن ترتفع الأمواج إلى أكثر من 3.5 متر، مما يشكل خطرًا على الأنشطة البحرية لمدة 24 ساعة مقبلة، وينصح ممارسو الأنشطة البحرية بتوخي الحذر.

درجات الحرارة اليوم