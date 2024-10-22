نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يلقي بيانا عن رؤية تطوير التعليم أمام البرلمان اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، يتناول فيه رؤية وخطة الوزارة لتطوير التعليم وتحسين جودته.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التحديات، مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وقرار إعادة هيكلة الثانوية العامة جاء بعد دراسة قام بها المركز القومي للبحوث التربوية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى توفير بيئة تعليمية أفضل تمكن المعلم من تقديم محتوى فعال وتطوير مهارات الطلاب.