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وزير التعليم يلقي بيانا عن رؤية تطوير التعليم أمام البرلمان اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يلقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، يتناول فيه رؤية وخطة الوزارة لتطوير التعليم وتحسين جودته.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التحديات، مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وقرار إعادة هيكلة الثانوية العامة جاء بعد دراسة قام بها المركز القومي للبحوث التربوية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى توفير بيئة تعليمية أفضل تمكن المعلم من تقديم محتوى فعال وتطوير مهارات الطلاب.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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