نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر وتفاصيل تغيير الساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث في الأيام الأخيرة حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث أعلن مجلس الوزراء رسميًا موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2024

من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من آخر خميس من شهر أكتوبر، والذي يوافق 31 أكتوبر 2024.

وفقًا لهذا القرار، سيقوم المواطنون بتأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء في تمام منتصف الليل.

انتهاء التوقيت الصيفي 2024

تم الإعلان عن عودة التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024، حيث كان يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

وقد تمت إعادة تطبيق التوقيت الصيفي بعد توقف دام لسنوات عديدة.

فوائد التوقيت الشتوي 2024

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إعادة تطبيق التوقيت الشتوي له فوائد عديدة، منها:

توفير 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وفقًا لدراسة مقدمة من وزارة الكهرباء. توفير 1% من استهلاك الكهرباء، ما يعادل توفير 150 مليون دولار سنويًا.

كم يومًا يتبقى على بدء التوقيت الشتوي؟

بحساب الأيام المتبقية، يتبقى نحو 20 يومًا على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.