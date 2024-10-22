كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وأسباب توقفه

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة 2024 عن كيفية الاستعلام عن حالة استحقاق المعاش، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى دعم الأسر التي تنطبق عليها الشروط والمساعدة في تحسين مستوى معيشتهم.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال:

الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. التواصل مع الخط الساخن المخصص للاستفسارات والشكاوى. زيارة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للوزارة في المنطقة.

أسباب توقف معاش تكافل وكرامة 2024

هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف صرف المعاش، منها:

امتلاك مركبات مثل الجرارات الزراعية أو السيارات الخاصة (نقل، ملاكي أو أجرة).

امتلاك أرض زراعية تزيد مساحتها عن فدان واحد.

ملكية عمل شخصي أو خاص مثل مشروع تجاري أو عقاري.

امتلاك عقارات استثمارية غير مخصصة للسكن.

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 2000 جنيه لكل طفل.

السفر خارج البلاد وقت الاستعلام.

العمل في القطاع الخاص مع أو دون تأمين.

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

العمل في القطاع الحكومي مع أو دون تأمين.

العمل في جهات ذات طبيعة خاصة.

شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب على المستفيدين الالتزام بشروط صحية وتعليمية للاستمرار في الحصول على المعاش، وهي:

متابعة الأم الحامل في الوحدات الصحية الحكومية ثلاث مرات شهريًا.

بعد الولادة، متابعة الطفل مرتين سنويًا على الأقل.

استخراج كارت متابعة للأطفال للتأكد من حصولهم على التطعيمات والخدمات الصحية.

حضور الندوات التثقيفية المتعلقة بصحة الأم والطفل.

عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى تعليق أو إيقاف المعاش لحين تصحيح الأوضاع.