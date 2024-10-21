نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنهاء ندبه.. قيادات بنك ناصر تشكر "عبد الفضيل" على مجهوداته خلال فترة تواجده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قيادات بنك ناصر الاجتماعي احتفالية للدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وذلك عقب قرار وزيرة التضامن بإنهاء ندبه، وحرص كافة رؤساء القطاعات والمديرين بالبنك على التواجد في الاحتفالية وتقديم الشكر لـ "عبد الفضيل" على مجهوداته التي قام بها طوال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد قيادات البنك على أن "عبد الفضيل" عمل منذ توليه المسئولية في البنك خلال العام الماضي على وضع خطة توسع واﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ الفروع اﻟﺠﺪﯾﺪة بكافة محافظات الجمهورية وذلك للتسهيل على المواطنين وﺗﻤﺎﺷﯿﺎً ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ المخططة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻻﺻﻮل اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.

وقد حقق البنك حقق أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت رﺑﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ حيث بلغ صافي الربح عن الفترة من 1/7 /2023 حتى 30 / 6 / 2024 مبلغ 4.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 39 %، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﻰ أرﺻﺪة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ 167 ٪ وهو ما لم يحدث منذ تأسيس البنك وكل ذلك يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للبنك.

وبلغت إجمالي ميزانية البنك في 30/06/2024 مبلغ 50 مليار جنيه تقريبا مقابل 42 مليار في 30 / 6 / 2023 بزيادة قدرها 8 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19%.

كما بلغت صافي تمويلات وتسهيلات العملاء في30/06/2024 مبلغ 31 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه في 30 / 6 / 2023 بنسبة زيادة بلغت 19 %، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2024-2023 ﺑﻘﯿﻤﺔ 11.7 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ووهو ما ﯾﻌﺪ اﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺢ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبد الفضيل الشكر لكافة قيادات البنك على تعاونهم والمجهود الذي بذلوه خلال الفترة السابقة وأنه ما كان يمكن ان يحقق تلك النجاحات والوصول لتلك الأرقام التاريخية دون تعاون كافة قيادات ومديري البنك معه، مؤكدًا على تمسكه بحقه القانوني عقب إنهاء خدمته دون وجه حق مشيرًا إلى إنه سيستمر في خدمة البنك في اي وقت يطلب منه هذا لاستمرار خدمة المواطنين.

وأوضح "عبد الفضيل" أن البنك قدم العديد من المنتجات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة على رأسها شهادة ﯾﻮم ﺑﯿﻮم وذلك لجذب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻗﺪ نجحنا في تحقيق نجاح كبير ووصلت أرصدة ﻣﻨﺘﺞ ﯾﻮم ﺑﯿﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎً 2 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﻰ اﻻوﻋﯿﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻤﻌﺪل 10.7 ٪.

وقال "عبد الفضيل" إنه تم ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻻﻛﺒﺮ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء كما تم توقيع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ يهدف إلى ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻰ اﻻﺳﮭﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺗﺆول اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وهو ما يحافظ على مليارات للدولة.