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الداخلية تنفى إنهاء خدمة شرطى بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطى بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.

وأكد المصدر أن الشرطى المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الإجتماعى لإرتكابه خطأ مسلكى، وأن التحقيقات أثبتت صحة ذلك.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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