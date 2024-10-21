بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب خريجين بالمجان على مهنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:28 مساءً - إستقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الادارية الجديدة ،وفداً من جامعة بدر برئاسة أ.د.أشرف الشيحي رئيس الجامعة ،ووزير التعليم العالي الأسبق ،وقام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الجامعة" ، للإستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي ونظري،مجاني ،لخريجين على أعمال المساحة ،على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة،والإنسانيات والعلوم الإجتماعية بالجامعة،لتخريج "مسّاح عام " ماهر ،تتوافق مهاراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البروتوكول في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " ..

وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الإجتماعية،على مهنة " مسّاح عام "،ولتلبية إحتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد،من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة،و تقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها..من جانبه أشاد أ.د.أشرف الشيحي رئيس الجامعة بجهود وزارة العمل في مجال تطوير منظومة التدريب المهني،بشكل عام ،وتأهيل الشباب على إحتياجات سوق العمل الذي يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب التماشي معها ..شارك في اللقاء ،من الجامعة: أ.د عبير الرباط ،وأ.د عمرو الأتربي ،ود.أمير السعيد ،ود. رانيا علاء الدين..ومن وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و د. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، و ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني .