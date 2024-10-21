نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كل ما تحتاج معرفته عن مكافأة نهاية الخدمة.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية الحساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب سن التقاعد، يتساءل العديد من الموظفين عن مكافأة نهاية الخدمة، التي تعتبر حقًا من حقوق العامل عند انتهاء فترة عمله بالمؤسسة.

وفي هذا المقال، سنتناول الشروط والأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى توضيح كيفية احتساب المكافأة بشكل شامل.

ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

كما تُعتبر مكافأة نهاية الخدمة مبلغًا ماليًا يُمنح للموظف بعد انتهاء خدمته في المؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة. هذا المبلغ يهدف إلى دعم العامل بعد انتهاء فترة عمله كجزء من حقوقه القانونية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة

وتختلف شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة من مؤسسة إلى أخرى، لكن هناك مجموعة من الضوابط العامة التي تحددها المادة 37 من قانون التأمينات والمعاشات:

بلوغ سن التقاعد: الوصول إلى السن القانوني للتقاعد يعتبر شرطًا رئيسيًا لصرف المكافأة. انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة: في حال تعرض الموظف لعجز يمنعه من العمل أو في حالة الوفاة. الاستقالة بعد فترة معينة: بعض المؤسسات تمنح المكافأة إذا استقال العامل بعد فترة محددة. الاستغناء عن العامل لأسباب غير تأديبية: في حال إنهاء الخدمة لأسباب غير متعلقة بالمخالفات أو العقوبات.

الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة

ولتتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، يجب تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، والتي تشمل:

شهادة الخدمة من جهة العمل.

صورة من بطاقة الرقم القومي (للمصريين) أو صورة من جواز السفر لغير المصريين.

شهادة التأمينات الاجتماعية تثبت فترة العمل.

كشف حساب بنكي لتحويل المبلغ المستحق.

إخلاء طرف من جهة العمل.

إقرار بعدم الصرف السابق يؤكد عدم استلام المكافأة في وقت سابق.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

كما تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف طوال فترة عمله، بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، وطريقة الاحتساب تختلف من مؤسسة لأخرى، لكن الأسلوب الشائع يشمل:

أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة للموظف خلال أول خمس سنوات.

أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد السنوات الخمس الأولى.

وتعد مكافأة نهاية الخدمة من حقوق الموظف الأساسية، التي تضمن له دخلًا إضافيًا بعد انتهاء فترة عمله، ولضمان الحصول على هذا الحق، يجب استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق اللازمة، وتختلف طريقة احتساب المكافأة بناءً على الأجر وسنوات الخدمة، وتعتبر هذه المكافأة دعمًا مهمًا بعد انتهاء العمل.