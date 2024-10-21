نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 (الشروط والخطوات الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستحقة للمعاش.

وفي هذا السياق، توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن المستحقين الجدد للمعاش، وذلك ضمن الجهود الرامية لتوفير الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

للاستعلام عن قائمة الأسماء الجديدة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2024، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. الرابط المخصص للاستعلام متاح عبر الضغط على الرابط التالي: رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

ولتسهيل عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة "الاستعلام عن تكافل وكرامة". الضغط على "استعلم عن نتيجتك". إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على زر "استعلام". ستظهر تفاصيل حالة الاستحقاق الخاصة بالمتقدم.

وفي حال قبول الطلب، يمكن للمستفيد سحب الرصيد من أي ماكينة صراف آلي أو فروع البنوك المحددة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

كما يتم صرف معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال العديد من الأماكن، بما في ذلك:

بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة 2024

وللحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون من ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

عدم حصول المتقدم على معاش تقاعدي أو معاش تأميني.

عدم العمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

المتقدم يجب أن يكون يتيمًا، أو غير متلقٍ للرعاية من الأب أو الأم.

معاناة المتقدم من مرض مزمن أو إعاقة تمنعه من العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024

وللتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024، يتطلب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة التموين.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

إقرار وصاية في حالة وجود أيتام.

شهادة وفاة الزوج أو الزوجة (في حالة الأرامل).

إثبات قيد الأطفال في مدارس حكومية.

خطاب رسمي من السجن في حالة سجن رب الأسرة.

ويعد معاش تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم الاجتماعي في مصر، ويستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويمكن الآن بسهولة الاستعلام عن أسماء المستحقين لعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من استيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم.