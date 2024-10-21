نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عاصفة قوية ونوة رياح الصليب تصل لـ الإسكندرية.. والأرصاد الجوية تعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة الإسكندرية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 حالة من الطقس المستقر، رغم تزامنها مع ثاني أيام نوة رياح الصليب، التي عادة ما تسبب اضطرابات جوية في عروس البحر المتوسط. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس في الإسكندرية مستقر، مع توقعات بتحسن ملحوظ في الأجواء.

نوة رياح الصليب وتأثيرها على طقس الإسكندرية

ووفقًا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الطقس في الإسكندرية اليوم في حالة من الاستقرار، رغم تزامنها مع ثاني أيام نوة رياح الصليب، ويشهد الجو طقسًا معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، مع ميل للحرارة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح يكون ملحوظًا خلال فترات الليل وحتى الصباح، مما يساعد على تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما أشارت إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم تعد ضمن المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح العظمى ما بين 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

البحر المتوسط وارتفاع الأمواج

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أشارت التوقعات إلى أنه يشهد حالة متراوحة ما بين معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى 2.5 متر، مع نشاط للرياح السطحية القادمة من الشمال الشرقي، مما يؤثر على حركة الملاحة بشكل محدود.

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

كما تُعد نوة رياح الصليب إحدى أشهر النوات التي تضرب الإسكندرية خلال فصل الشتاء، حيث بدأت أمس الأحد 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية. وتتسم هذه النوة بنشاط الرياح الغربية الشديدة، والتي عادة ما تصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن نوة رياح الصليب لهذا العام، وفقًا لتوقعات الأرصاد، ستكون غير ممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية ستظل مستقرة خلال فترة نوة رياح الصليب، حيث تتراوح العظمى بين 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، مع نشاط للرياح خلال فترات الليل والصباح المبكر.