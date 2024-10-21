نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عبدالحميد: حجم الدعم المُقدّم من المالية لطروحات الإسكان اقترب من 8 أو 9 مليار جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت نقابة الصحفيين، اليوم، مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في لقاء مفتوح بمقر النقابة اليوم، بحضور عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وعدد من محرري الملف.

وقالت "عبدالحميد" إنها شرفت بالحضور لنقابة الصحفيين أكثر من مرة، والتواصل معها بشأن التعاون المشترك، وعرض مشكلات الأعضاء، وإيجاد الحلول لها، وخلال تلك الفترة حرص الصندوق على التواصل الجيد مع الصحفيين، والرد على استفساراتهم بشكل دائم، بهدف توصيل الرسالة والمعلومات الصحيحة للمواطنين.

وأضافت أن الصندوق أصدر 3 بيانات صحفية خلال الأيام الماضية، عن طروحات وإعلانات جديدة، خاصةً وأن الدكتور مصطفى مدبولي كلّف منذ بدء الوزارة الجديدة بطرح وحدات جديدة، ويعمل الصندوق للإعلان عن طروحات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، على إعلانين منفصلين.

وتابعت: "هذه الوحدات مدعومة بمبلغ كبير من المالية العامة المصرية، ويجب أن تصل للمُستحقين، باعتباره برنامج حماية اجتماعية، والدعم المُقدّم لطروحات الصندوق اقترب من 8 أو 9 مليار جنيه، وفارق الفائدة تدفعه الدولة للبنوك بالنيابة عن المواطن، لذلك يجب أن تصل الوحدة للأكثر استحقاقًا.

وطالبت "عبدالحميد" من المواطن، تقديم كل وجميع مصادر دخله خلال التقديم، حتى لا يتعرّض أيضًا للرفض، مؤكدةً تراجع نسبة الرفض بشكل كبيرة خلال الطروحات السابقة، بعد أن بدأن المواطنون فهم أسباب الرفض.