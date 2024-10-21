نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: رفع الحد الأدنى للدخل في الإعلان الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، عن رفع الحد الأدنى لدخول الأفراد في الإعلان الجديد بالنسبة لمنخفضي الدخل للأعزب إلى 12 ألف جنيه، وللأسرة إلى 15 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل 20 ألف جنيه للأعزب و25 ألف جنيه للأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها بلقاء نظمته نقابة الصحفيين اليوم، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد.

وأضافت أنه على الجميع تقديم مصادر دخله المختلفة؛ لأن هناك مواطنين يتم رفضهم لأنهم لم يقدموا كامل مصادر دخلهم منذ البداية.

وشددت على أن هذه الوحدات مدعومة من المالية العامة، بالتالي لا بد أن يصل هذا الدعم لأكثر الناس استحقاقًا.