عاجل - تجربة مبهرة في مصر.. مغامر أمريكي يروي قصة "كلب الهرم" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - في تجربة فريدة وغير متوقعة، عبّر مارشال موشر، المغامر الرياضي الأمريكي، عن انبهاره الشديد بمشهد استثنائي شهده أثناء تحليقه بالطائرة الشراعية فوق أهرامات الجيزة.

وخلال هذا التحليق، التقط فيديو مثير للجدل يُظهر كلبًا مستلقيًا على قمة الهرم الأكبر، وهو المشهد الذي سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأثار اهتمامًا كبيرًا في مصر والعالم.

أول تعليق من صاحب فيديو "كلب الهرم"

وفي حديثه عبر برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه باسم طبانة وسارة سراج، وصف مارشال موشر المشهد بأنه "استثنائي وفريد من نوعه".

وأكد أن رؤية كلب على قمة الهرم كانت مصدر إلهام له، ما دفعه إلى مشاركة الفيديو مع العالم، مُعربًا عن سعادته بهذه اللحظة النادرة التي شهدها أثناء زيارته لمصر.

كلب الهرم.. المشهد الذي لم يكن متوقعًا

وأوضح موشر خلال مداخلته أنه لم يتوقع أن يصبح هذا المشهد محط حديث الجميع، قائلًا: "لم نكن متأكدين مما رأيناه في البداية، كنا نحاول التحقق مما إذا كان هذا المشهد معتادًا أو نادرًا الحدوث". لكن بكل الأحوال، أكد أنه شعر بسعادة كبيرة لرؤية مثل هذا الحدث غير المتوقع، والذي يعكس مدى عظمة الأهرامات كموقع سياحي وأثري، يجذب الاهتمام بأشكال مختلفة.

فيديو كلب الهرم يثير الجدل

ومنذ نشر الفيديو، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتسبب في جدل كبير بين المستخدمين. البعض رأى في ظهور الكلب على قمة الهرم إشارة للطاقة الكونية، بينما تعامل آخرون مع الأمر كحادث عابر، خاصة أن تسلق الأهرامات محظور للحفاظ على التراث، ورغم الاختلافات في الآراء، إلا أن الجميع اتفق على أن المشهد غير عادي وترك انطباعًا قويًا لدى كل من شاهده.

كلب الهرم.. حديث العالم

وتحول فيديو كلب الهرم إلى حديث العالم في غضون أيام قليلة، حيث شارك الآلاف الفيديو مع تعليقات متنوعة، بعضها يتساءل عن كيفية وصول الكلب إلى القمة، والبعض الآخر يعبّر عن إعجابه بالطبيعة الغامضة لهذا الحدث.

يذكر أن الأهرامات تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وتُعتبر محط اهتمام عالمي للسياح والمستكشفين على مر العصور، ورغم أن مثل هذه المشاهد نادرة الحدوث، إلا أن الفيديو الذي التقطه مارشال موشر أضاف بُعدًا جديدًا لرمزية هذه المعالم الأثرية.