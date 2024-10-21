جمال عبدالرحيم: نسعى دائمًا لفتح مساحات واسعة من النقاش مع صندوق الإسكان الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - رحّب جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، برئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، في حوار مفتوح تنظّمه نقابة الصحفيين، اليوم.

وقال خلال افتتاح الجلسة: "حرصت نقابة الصحفيين اليوم، على تنظيم هذا اللقاء، لفتح مساحات أوسع من النقاش بين الصحفيين والصندوق، ونسمع وجهة نظره، وأيضًا إيجاد حلول لشكاوى الصحفيين المُقدّمة".

وتمنّى سكرتير عام النقابة، أن يثمر هذا اللقاء عن اتفاقات جديدة مع صندوق الإسكان الاجتماع، واستفادة عدد كبير من الصحفيين.