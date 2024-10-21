نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: قرارات حكومية جديدة لزيادة الأجور والمعاشات قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لما يواجهه المواطن المصري من تحديات معيشية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي طالت مختلف جوانب الحياة.

وفي هذا السياق، أشار البدوي إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أوضاع المواطنين ويوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تخفيف العبء عن محدودي الدخل.

توجيهات الرئيس السيسي للحكومة

تأتي تصريحات البدوي لتؤكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تعكس حرص القيادة السياسية على مراعاة الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل، والاهتمام بتحسين أحوالهم المعيشية.

توقعات بحزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية

وأوضح البدوي، أن الفترة المقبلة قد تشهد إصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف بشكل مباشر زيادة في المعاشات والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما يتوقع تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات لفترة أطول مما كان مخططًا له، ما يتيح فترة راحة للمواطنين لمواجهة التغيرات الاقتصادية.

تأثير الحزمة الجديدة على المواطنين

ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على المواطنين، حيث ستساعد على تحسين القدرة الشرائية وتقليل تأثير الغلاء المتزايد في أسعار السلع والخدمات، وتعكس هذه الخطوة توجهات الحكومة نحو تخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنين، خاصة مع زيادة التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية.

الحكومة وتخفيف أعباء المعيشة

كما تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات مستمرة في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن البسيط، وذلك من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للجميع، وتأتي الزيادة في الأجور والمعاشات كخطوة مهمة ضمن هذه الجهود لتحسين مستوى الحياة ومواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وتعد الحزمة الجديدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي يتوقع صدورها قريبًا خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة في دعم محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وستكون الزيادة في المعاشات والأجور، إلى جانب تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات، بمثابة دعم إضافي لتحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي.