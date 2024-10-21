رئيس الوزراء يتابع انتظام سير الدراسة بمدرسة ”الندى للتعليم الأساسي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - خلال جولته التفقدية اليوم بمدارس "كرداسة" بمحافظة الجيزة، ترجل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شوارع المدينة، ومعه مرافقوه، متوجهين إلى مدرسة الندى للتعليم الأساسي؛ لمتابعة انتظام سير الدراسة بها.

وفور وصوله، شرحت السيدة/ وفاء عبد الرحمن، مديرة المدرسة، لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، المراحل التعليمية بمدرسة الندى للتعليم الأساسي، موضحة أنها تشمل مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، لافتة إلى أن المدرسة يتم الدراسة بها على فترة واحدة ممتدة لتقليل الكثافة، وتضم ٢٨٠٧ طلاب، بعدد ٦١ فصلا حاليا.

كما أوضحت مديرة المدرسة أن الكثافة العددية للطلاب بالمدرسة أصبحت بحد أقصى من 47 - 49 طالبا بالفصل، بعد أن كانت تصل إلى ما يتراوح بين 87- 115 طالبا بالفصل، خلال الفترات الماضية، وتتفاوت الكثافة من مرحلة لأخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المدرسة يتوافر بها مقر للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وخلال تواجده بالمدرسة، تفقد رئيس مجلس الوزراء المقر المخصص للمبادرة الرئاسية داخل المدرسة؛ حيث تعرف على أبرز الأنشطة التي تقدمها المبادرة بالمقر ضمن أهدافها التنموية المهمة، وأشار السيد/ أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن المقر يقدم عدداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية والعلمية والتثقيفية لأبنائنا الطلاب، حيث تتضمن عقد ورش عمل تفاعلية، لتطوير وتعزيز مهارات الطلاب، إلى جانب تنظيم أنشطة تطوعية داخل المدرسة أو في المجتمع المحيط، لتعزيز روح الخدمة العامة والانتماء.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا أبويا مع عدد من التلاميذ، واستفسر منهم عن أمنياتهم المستقبلية، وحثهم على حب المدرسة والتعلم، وممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لبناء عقولهم وأجسامهم، حتى يحققوا ما يتمنونه في المستقبل.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاستفسار من مديرة المدرسة عن كل ما يتعلق بالأنشطة التي يمارسها أطفال المدرسة في مرحلة رياض الأطفال، وعدد الفصول التي تستوعب أعدادهم، وتفقد الحديقة التي يلعبون فيها، وكذا مكان الأنشطة التي يمارسونها، ودورات المياه، وأوضحت مديرة المدرسة أن عدد فصول مرحلة رياض الأطفال يبلغ 3 فصول، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تقديم كل صور الرعاية والاهتمام لهذه المرحلة، وذلك في إطار تربية النشء وتعليمهم على أسس علمية وتربوية سليمة، باعتبارهم أجيال المستقبل.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك إلى فصول المرحلة الابتدائية؛ حيث حضر حصة للغة العربية بأحد الفصول، واستمع لإحدى الطالبات وهي تقرأ أحد دروس كتاب القراءة، وطلب أحد التلاميذ إنشاد أغنية وطنية، وهو ما رحب به الدكتور مصطفى مدبولي، وصفق الجميع للتلميذ، تشجيعا له، كما تفقد أحد معامل الحاسب الآلي بالمدرسة، وأثناء شرح المدرس للمادة نظريا، طلب رئيس الوزراء أن يتم تطبيق هذا الشرح عمليا على أجهزة الكمبيوتر، حيث أكد المدرس أنه يتم تنفيذ ذلك؛ حتى يستطيع الطلاب استيعاب المادة العلمية، ولا سيما مادة ICT وهي مادة لغة العصر والذكاء الاصطناعيّ، حيث تعزز هذه المادة من اكتساب اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مكتبة المدرسة، وروى أحد الطلاب قصة قرأها في المكتبة، وهو ما قابله رئيس الوزراء بسعادة غامرة.