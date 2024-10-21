وزارة العمل : ورشة تدريبية لتأهيل كوادر السلامة والصحة المهنية على منظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ورشة تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في منظومة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية،وذلك على منظومة الحوسبة لجميع اعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك بحضور 15 من المفتشين ومديري المكاتب ، ومدير إدارة السلامة والصحة والباحثين ، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة في القيام بأعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة ، وفق منظومة العمل الحديثة ، التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحوكمة عمليات التفتيش ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة في تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها في ظل الجمهورية الجديدة واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها 2030 ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وتأكيده على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير كافة عمليات تقديم الخدمات بما يضمن تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع ، وأضاف مدير المديرية ، أن تلك المنظومة الرقمية تعمل على توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية، ومناخ جاذب للإستثمار ، كما تساهم فى الحفاظ على أرواح العاملين داخل المنشآت والمبانى بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن ..