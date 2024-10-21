وزارة العمل : انطلاق عدد من برامج التدريب المجانية لتأهيل الشباب على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، فى تنفيذ برنامجين تدريبين بالمجان على مهن صيانة المحمول ،واللغة الانجليزية يستفيد منها عدد 30 متدرب من شباب المحافظة ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها مكتبة مصر العامة ، بمنطقة الشيخ زايد - صينية الشيخ زايد ، والتي أطلقتها الوزارة للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الإسماعيلية ، وحثت المديرية الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالاسماعيلية ، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية ، أو مقر مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .